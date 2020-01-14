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"Немая" язва: заглушать изжогу опасно

"Немая" язва: заглушать изжогу опасно
Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Распознать тяжелое заболевание не так-то просто

Изобилие жирной, жареной, острой и соленой пищи за праздничным столом в Новый год, а также все последующие дни каникул, не лучшим образом сказывается на здоровье. Так, у некоторых россиян могли дать о себе знать проблемы с желудком, в частности язва.

Она, к слову, не всегда беспокоит человека. Например, "немая" язва протекает практически бессимптомно, однако чревата последствиями вплоть до кровотечения. 

Впрочем, классическое заболевание сложно с чем-то спутать. Оно, как правило, сопровождается острой болью во время приема пищи, вздутием, тошнотой, рвотой, изжогой, потерей веса и аппетита, перечисляет "МедикФорум".  

В тяжелых случаях наблюдается затрудненное дыхание, сильная боль в средней и верхней части живота, рвота напоминает кофейную гущу, кал также окрашен в темный, почти черный, цвет.

При появлении любого из этого списка симптомов следует незамедлительно обращаться к врачу. Хотя некоторые люди  начинают самостоятельно заглушать изжогу, совершая непоправимую ошибку. Ведь соляная кислота, наоборот, борется с вызывающими язву бактериями. 

Ксения АНДРЕЕВА

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