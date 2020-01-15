Мясные полуфабрикаты вызывают отеки

Сахар, соль, кофе, переработанное мясо, алкоголь и продукты из кукурузы лучше исключить из рациона, считают диетологи. Исследования показали, что злоупотребление этими продуктами не лучшим образом сказывается на внешнем виде.

Ученые давно предупреждают, что сладости уменьшают выработку естественного коллагена в коже и вызывают потерю упругости кожи. Чтобы оставаться красивыми, стоит сократить потребление сахара, отмечает "Медик Форум".

Продукты из переработанного мяса ухудшают цвет лица, делая кожу тусклой и серой. Кроме того, они могут вызывать высыпания и воспаления.

Не принесет пользы организму и соль, которая в избытке содержится в полуфабрикатах. Если в рационе их слишком много, могут начаться отеки.

Кофе не только вызывает потемнение зубной эмали, но и обезвоживает организм. Из-за этого на лице и теле могут появиться морщины. Спиртные напитки также действуют не лучшим образом. Алкоголь усиливает и отечность, и обезвоживание. Он также делает более выраженными сосуды на поверхности кожи.

Замыкают список вредных продуктов хлопья и чипсы из кукурузы. Эти продукты нарушают баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот в организме.

Кроме того, диетологи советуют мужчинам пить поменьше пива, напитков с сахарозаменителями и кваса. В пиве содержатся женские гормоны, что вредит представителям сильного пола. Искусственные подсластители излишне калорийны и приводят к набору веса, а в квасе есть дрожжи, которые нарушают работу желудка и кишечника, сообщает портал "Голос".