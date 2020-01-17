Межнациональный конфликт снова пытаются разжечь

30 лет назад в Азербайджане произошли трагические события, отразившиеся, без преувеличения, на судьбах миллионов людей. В январе 1990 г. в Баку начались массовые погромы против армян и жителей других национальностей. Подавлять беспорядки призвали армию. В результате жертвами оказались сотни человек, а "Черный январь", как окрестили события в Баку, стал концом Советского Союза.

Подобные конфликты, как известно, не вспыхивают в один день. Обстановку в азербайджанском обществе в те годы накаляли истории беженцев из Армении, которых вынуждали покидать дома местные националисты. По сути, весь советский период истории из Армении выселяли азербайджанцев. Если в 1939 г. численность азербайджанской диаспоры в Армении составляла 131 тысяч человек, то в 1989-м остались только 84 тысячи.

Причем люди не сами решали покинуть земли, где веками жили их предки. К примеру, после Великой Отечественной войны первый секретарь Компартии Армянской СССР Григорий Арутинов задался целью вернуть в республику "своих", а для этого добился разрешения из центра "добровольно" переселить из Армении в другие регионы СССР 100 тысяч азербайджанцев.

Да и потом в Армении мусульман не жаловали. Доходило до надругательства над святынями, сноса мечетей. К концу 1980-х гг. националисты совсем распоясались, и многие азербайджанцы, опасаясь за себя и своих детей, предпочитали бросать свои дома и переезжать в Азербайджан.

Но с распростертыми объятиями их там никто не ждал. Люди сталкивались с бытовыми трудностями, отсутствием жилья, хорошей работы. В то же время жившие в Азербайджане – и считавшие те земли родным домом – армяне все это имели. И в такую благодатную почву упали зерна провокаторов.

В феврале 1988 г. в азербайджанском Сумгаите прошли массовые погромы против этнических армян. Во втором по значимости городе республики, где процветала химическая и металлургическая промышленность, но была высокая смертность из-за плохой экологии, и который населяли преимущественно молодые люди с судимостью – потому что там они могли найти работу с хорошей зарплатой, – преступность всегда была очень высокой. Когда туда стали направлять переселенцев из Армении, чтобы они не толпились в Баку, произошел социальный взрыв.

По мнению британского журналиста Томаса де Ваала, изучавшего историю национальных конфликтов в Закавказье, в том числе "Черный январь" и предшествующие ему события, "Советский Союз в мирное время никогда не переживал того, что произошло (в Сумгаите). Банды численностью от 10 до 50 и более человек слонялись по городу, били стекла, поджигали автомобили, но главное – искали армян".

Многие азербайджанцы пытались спасти друзей-армян, прятали их, за что некоторые и сами поплатились. "Весь город был охвачен паникой", – вспоминает заместитель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Григорий Харченко, которого направили в Сумгаит. Для обеспечения порядка в город направили армию. Но погромы продолжались, разъяренная толпа нападала даже на десантников. Это дало основание подозревать, что агрессивные настроения кто-то активно подогревает.

Как оказалось, предводителем погромщиков был местный житель Эдуард Григорян. Трижды судимый сын армянина и русской, он имел авторитет в криминальных кругах и смог выполнить поручение заказчика – организовать беспорядки под предлогом межнациональной розни. На самом же деле цель была другая – наказать зажиточных армян, которые отказывались помогать армянскому движению в Нагорном Карабахе. Сам он не скрывал от ближайших подельников, что "получил шанс выбраться из болота нищеты".

У Григоряна были списки квартир, где жили армяне, посмевшие отказаться перечислить деньги. И он лично врывался по адресам, бил людей, насиловал дочерей на глазах их отцов и отдавал такие же приказы своим сообщникам. Эти факты, основанные на материалах дела, приводит в своей книге "Сумгаит – начало распада СССР" юрист Аслан Исмаилов.

Григоряна, кстати, задержали случайно. Он проходил, как свидетель, когда в нем опознали своего мучителя сестры-армянки Марина и Карина Межлуманян. Его обвинили в насильственных действиях и убийстве шести человек, осудили на 12 лет и отправили отбывать наказание в Армению, где он был отпущен досрочно. Но это потом. В Азербайджане же сумгаитские события обострили обстановку по всей республике.



Зимой 1990 г. стало совсем беспокойно в Баку. Город, где веками прекрасно уживались и процветали азербайджанские, армянские, русские, татарские, туркменские семьи, заполонили ненависть и страх. Провокаторы и сторонники развала СССР использовали националистическую карту в своих целях. А руководство уже ослабленного СССР игнорировало проблему, опасаясь подорвать остатки авторитета. Поэтому на митинг, состоявшийся в Баку 13 января 1990 г. под лозунгом "Слава героям Сумгаита!", сразу не отреагировали. В итоге жертвами погромов радикалов 13-15 января, по данным историка Арифа Юнусова, стали 66 армян и 2 азербайджанца.

Однако потом центральные власти решили устроить в Баку показательную порку. Под предлогом защиты армянского населения 20 января в город вошли армейские подразделения СССР. В операции были задействованы военнослужащие сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и воздушно-десантных войск, а также бойцы специального назначения КГБ и МВД СССР. Они получили приказ стрелять по всем без разбора, поэтому пострадали мирные люди и случайные прохожие. Позже минобороны СССР Дмитрий Язов признал, что целью военной операции была попытка не допустить свержения власти КПСС в Азербайджане.

В тот черный день в Баку погибло, по разным данным, от 130 до 170 человек, еще около 750 были ранены. Среди убитых большинство азербайджанцев, а также армяне, русские, евреи. Как видим, число жертв "миротворческой операции" значительно превысило количество пострадавших во время "массовых народных погромов".

"Черный январь" уничтожил всякую возможность мирного сосуществования армян и азербайджанцев, сделал позже вывод Томас де Ваал. Более того, процесс распада СССР стал необратим, а в глазах Баку Москва на долгие годы стала врагом.

Спустя 30 лет Россия и Азербайджан смогли наладить близкие партнерские отношения. В республике работают русские школы, где преподают азербайджанский язык как иностранный. В остальных школах – обязательное изучение русского языка. В Баку действует Государственный славянский университет. Люди разных национальностей снова научились жить вместе и понимать друг друга.

На этом фоне тревожно выглядят все чаще появляющиеся на просторах интернета статьи, напоминающие о погромах в Баку и Сумгаите, но представляющие их в однобоком свете. Получается, кому-то, как и 30 лет назад, проще решать свои делишки на фоне межнациональных конфликтов. Поэтому исторические факты грубо передергиваются, лишь бы убить на корню все усилия по примирению.