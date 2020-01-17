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Симптомы простуды предупредят о раке

Симптомы простуды предупредят о раке
Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Заложенность носа может быть признаком не ОРВИ, а онкологии

Иногда под симптомами простуды может скрываться куда более опасная болезнь. Как утверждают эксперты, когда нос не дышит, то это может указывать на рак этого органа и придаточных пазух.

Врачи развенчали миф, что онкология не может развиться в носу – опухоль способна появиться и там. Этот редкий тип рака бывает у мужчин старше 40 лет, особенно у тех, кто курит. Давление или боль, которые ощущаются в пространстве за носом или зубами, а также кровь при сморкании должны насторожить.

"Понять по этим симптомам, что их вызвал рак носа или пазухи, конечно, трудно. Но если вы при этом замечаете какие-либо необычные проявления или изменения, связанные с носом, обязательно посетите врача", – советует эксперт, передает издание Express. 

Полина ИВАНОВА

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