Начиная с этого дня на Руси играли свадьбы

Православные празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот день называют также Иван Бражник и Зимний свадебник. Начиная с 20 января и вплоть до Масленицы на Руси играли свадьбы. С утра в этот день было принято перед едой пить крещенскую воду.

Название Иван Бражник день получил потому, что крестьяне "запивали" несчастья и возможное зло, которое может приключиться с семьей.

20 января определяли погоду будущим летом. Если будет ясно – лето выдастся засушливым. Об этом пишет сайт vsyamagik.