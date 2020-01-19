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Иван Бражник: приметы и традиции на 20 января

Иван Бражник: приметы и традиции на 20 января
Фото: pixabay.com
Начиная с этого дня на Руси играли свадьбы

Православные празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот день называют также Иван Бражник и Зимний свадебник. Начиная с 20 января и вплоть до Масленицы на Руси играли свадьбы. С утра в этот день было принято перед едой пить крещенскую воду.

Название Иван Бражник день получил потому, что крестьяне "запивали" несчастья и возможное зло, которое может приключиться с семьей.

20 января определяли погоду будущим летом. Если будет ясно – лето выдастся засушливым. Об этом пишет сайт vsyamagik.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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