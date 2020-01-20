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Повезет только трем знакам: гороскоп на неделю

Повезет только трем знакам: гороскоп на неделю
Фото: pixabay.com
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака

Неделя с 20 по 26 января будет непростой. Некоторым знакам зодиака повезет больше, другим стоит готовиться к трудностям. Узнать о грядущих событиях поможет гороскоп для всех знаков зодиака.

Овен

Стрельцам на этой неделе стоит быть внимательнее на работе. Есть риск испортить отношения с начальством, попасть в неприятную ситуацию или запороть важное дело. Звезды советуют чаще проверять себя и сдерживать эмоции.

Телец

Тельцам в период в 20 по 26 января 2020 года стоит больше времени уделять семье. Это время считается благоприятным, чтобы решить давние семейные конфликты. Чтобы сблизиться с родными, можно организовать ужин.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут находиться в центре всеобщего внимания. Противоположный пол будет всячески ухаживать за вами, а друзья и родные требовать вашего внимания. Астрологи советуют не отказываться от своей популярности и больше времени проводить с людьми.

Рак

Представителям этого знака не везет – на этой неделе вас ждет какая-то потеря. Возможно, вы лишитесь какой-то вещи или разрушите отношения со второй половиной. Гороскоп советует не предпринимать до конца недели никаких серьезных шагов – это только усугубит ситуацию.

Лев

Львам на этой неделе придется разбираться со своей личной жизнью. Звезды советуют разобраться в сложных отношениях со всеми партнерами. Пора разорвать старые связи и сосредоточиться на одном человеке.

Дева

Представителям этого знака на этой неделе стоит все внимание уделить здоровью. Есть риск подхватить опасный вирус или усугубить хроническое заболевание. Поэтому астрологи рекомендуют больше отдыхать и отказаться от вредных привычек.

Весы

Жизнь Весов на этой неделе может круто повернуться, как в лучшую, так и худшую сторону. Все зависит от самих Весов. Гороскоп советует вам не принимать решений на эмоциях, а тщательно обдумывать каждый свой шаг, чтобы не допустить непоправимую ошибку.

Скорпион

Главное для Скорпионов в период с 20 по 26 января 2020 года – это наладить отношения на работе. Общение с начальством и коллегами упростит вам работу и сделает жизнь проще. Также стоит проявить больше инициативы – тогда повышение не за горами.

Стрелец

Все финансовые дела для Стрельцов на этой неделе под запретом. Серьезные сделки стоит отложить до конца месяца, а за личными вещами внимательно следить в транспорте и на улице – есть риск пострадать от воров. От лишних трат в этот период стоит воздержаться – вряд ли покупки окажутся удачными.

Козерог

Козероги с 20 по 26 января будут чувствовать апатию и усталость. Звезды советуют не поддаваться тоске и бороться с ней. Занятия спортом, новые увлечения и знакомства пойдут Козерогам на пользу и отразятся на всем 2020 годам.

Водолей

Водолеем можно только позавидовать. На этой неделе у них будет получаться все, за что бы они не взялись. Звезды советуют использовать благоприятный период для важных начинаний: на этой неделе можно найти хорошую работу, встретить свою судьбу на улице и значительно улучшить свое материальное положение.

Рыбы

На Рыб в грядущую неделю свалится много неприятностей. Все силы стоит бросить на решение семейных проблем – близкие помогут разобраться со всеми остальными трудностями. Гороскоп советует отдать все рабочее время прямым обязанностям – это поможет продвинуться по карьерной лестнице, а вот в выходные хорошо отдохнуть.

Таков астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года. 

Дарья ПЕТРОВА

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