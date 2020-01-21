В этот день принято делать генеральную уборку и париться в бане

Православная церковь 22 января чтит память митрополита Филиппа. Считается, что погода в этот день подскажет, чего ждать от сентября.

Если 22 января будет идти снег, то и сентябрь будет пасмурным, а если появится солнце, то сентябрь будет жарким.

В Филиппов день следует сделать дома генеральную уборку после праздников, а затем и себя очистить в бане. Считается, что 22 января у духа, обитающего в бане, можно взять шапку-невидимку. Ее банник оставляет только хорошим людям в парной.

По приметам, если 22 января будет ясный день, то и урожай в этом году будет хорошим. Если погода будет морозной, то это к хорошему урожаю яровых, – пишет "Вся магия".

Если птицы в Филиппов день сидят на верхушках деревьев, значит, быть морозу. Если, наоборот, держатся у земли – скоро будет тепло.

Предсказать будущее в этот день сможет и кошка. Если она лежит кверху брюхом или спит весь день – скоро будет тепло. Пес, свернувшийся клубком, наоборот, сигнал о холоде.

Люди, родившиеся 22 января, обладают способность мирить двух поссорившихся людей.