Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Филиппов день: приметы и поверья на 22 января

Филиппов день: приметы и поверья на 22 января
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
В этот день принято делать генеральную уборку и париться в бане

Православная церковь 22 января чтит память митрополита Филиппа. Считается, что погода в этот день подскажет, чего ждать от сентября.

Если 22 января будет идти снег, то и сентябрь будет пасмурным, а если появится солнце, то сентябрь будет жарким.

В Филиппов день следует сделать дома генеральную уборку после праздников, а затем и себя очистить в бане. Считается, что 22 января у духа, обитающего в бане, можно взять шапку-невидимку. Ее банник оставляет только хорошим людям в парной.

По приметам, если 22 января будет ясный день, то и урожай в этом году будет хорошим. Если погода будет морозной, то это к хорошему урожаю яровых, – пишет "Вся магия". 

Если птицы в Филиппов день сидят на верхушках деревьев, значит, быть морозу. Если, наоборот, держатся у земли – скоро будет тепло.

Предсказать будущее в этот день сможет и кошка. Если она лежит кверху брюхом или спит весь день – скоро будет тепло. Пес, свернувшийся клубком, наоборот, сигнал о холоде.

Люди, родившиеся 22 января, обладают способность мирить двух поссорившихся людей. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей