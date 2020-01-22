Как привлечь деньги в дом: от чего срочно нужно избавиться
Привлечь деньги в дом можно несколькими способами. Самый простой – избавиться от некоторых вещей. Например, украшать квартиру искусственными цветами не стоит – они считаются мертвыми и могут блокировать денежный поток. В черном списке оказался и алоэ – его лучше поставить балкон.
Во время уборки на кухне стоит избавиться от посуды со сколами и трещинами. Есть из такой посуды можно, но можно навлечь на себя опасность и безденежье. Ведь каждая трещинка – означает проблемы в жизни владельца посуды, - пишет блогер Sul.
На кухне нужно обратить внимание на положение ножей. Если они хранятся лезвием кверху, то хозяева будут зарабатывать только мелкие деньги.
Также стоит запомнить, что о своем финансовом положении нужно распространяться как можно реже. Зависть знакомых привлечет в дом негативную энергию. Избавиться от нее можно просто: после посиделок вытряхните скатерть на улице.
Чтобы денег было больше, нужно держать в чистоте окна и обувь. Сайт 24tv.ua предупреждает, что делать уборку нужно обязательно днем.
Считать финансы лучше утром – это увеличит их количество. А после пересчета банкноты нужно разложить в развернутом виде от самой маленькой к самой большой.
Также стоит запомнить, что класть сумку с кошельком на землю не стоит, как и отдавать банкноты через порог.
Ранее "Утро" публиковало финансовый гороскоп на 2020 год.
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