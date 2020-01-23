Полезные советы, как обезопасить себя от инфекционной атаки, дала Елена Малышева

С температуры, кашля и одышки начинается китайский коронавирус. Также его атака сопровождается болью в груди.

Симптомы пневмонии, в плену которой оказалась Поднебесная, не отличается от обычной простуды, поясняет телеведущая Елена Малышева.

Выявить вирус-мутант можно лишь лабораторно. Поэтому при малейших признаках ОРВИ следует незамедлительно обращаться к врачу, чтобы исключить новый штамм, советует телеврач в своем Instagram.

"Еесли вы едите в Китай, то нужны маска и все средства для дезинфекции рук. Если вы живете в России, то мыть руки, так как сейчас все равно идет эпидемический период всех вирусных инфекций", – заключила Елена Васильевна.

Вместе с ней рекомендации на опубликованном видео дает эксперт ООН по биотерроризму и один из известнейших инфекционистов России Владимир Никифоров. По его словам, ажиотаж вокруг новой заразы слишком преувеличен.

"Пока ничего катастрофического не грозит", – констатировал доктор медицинских наук, добавив, что число заболевших в КНР не перешло критической отметки, хотя коронавирус уже передается от человека к человеку.

По последним данным, жертвами "китайской пневмонии" в Поднебесной стали 17 человек. Подхватили вирус уже более 600 пациентов.

Чтобы предупредить распространение заболевания в России приняты необходимые меры. В частности в аэропорту Домодедово дежурят его специалисты и Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе, передает АГН "Москва". Состояние пассажиров отслеживается в круглосуточно, уточняет "Подмосковье сегодня".