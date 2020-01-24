Специалисты группы компаний СК Мост Руслана Байсарова готовят мост Благовещенск-Хэйхэ, пересекающий Амур, к открытию уже летом этого года

Начало 2020 года ознаменовалось значимым событием для российского Дальнего Востока и прилегающих к нему соседних стран. Испытания на прочность прошел первый двухполосный трансграничный автодорожный переход, соединяющий нашу страну с Китаем. Эту новость не пропустило ни одной крупное издание. Фото моста, строительством которого занимается принадлежащая российскому бизнесмену Руслану Байсарову группа компаний СК Мост, облетело весь мир.

Общая протяженность дороги в Поднебесную, которая строится в рамках проекта, составляет 13,9 километров, из которых чуть более километра приходится на первый через Амур трансграничный автодорожный мост "Благовещенск-Хэйхэ", который уже окрестили в народе "мостом Дружбы". Реализация проекта легла на плечи специалистов сразу двух стран, которые возводили свои части с каждой стороны. В результате группа компаний ГК СК Мост, председателем совета директоров которой является Руслан Байсаров, получила уникальный опыт сотрудничества с китайскими партнерами.

Мост Благовещенск-Хэйхэ прошел экзамен на прочность и готов к полноценной работе

Об успешном тестировании построенной ГК СК Мост Руслана Байсарова двухполоски через крупнейшую водную артерию Северо-Восточной Азии сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Во время проверки, которую устроили транспортной магистрали китайские и российские испытатели, мост отлично справился с 14 вариантами загрузки.



В общей сложности он выдержал 318 тонн – именно столько весили 10 заполненных большегрузов КамАЗ и ISUZU. В довесок по транспортной автодороге прокатился четырехосный автокран KATO – а это еще 40 тонн сверху.

Иными словами, международная трасса через Амур, проезд по которой будет платным, справилась со всеми нагрузками, которые подразумевает масштабный проект. Несущие конструкции грандиозного объекта полностью отвечают всем требованиям безопасности, подтвердил руководитель филиала компании "Амур (Хэйлунцзян)" в Благовещенске Евгений Корольков.

"Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений", – пояснил Корольков.

Ежесуточная пропускная способность моста первого в истории автодорожного перехода из РФ в КНР протяженностью 1081 метров:

5,5 тыс. человек;

630 грузовиков;

164 автобуса;

68 легковых машин.

Мост получился прочным и надежным благодаря наличию необходимых ресурсов у ГК СК Мост и соответствующих профессиональных компетенций у специалистов группы Руслана Байсарова. При помощи примененных при строительстве уникальных решений, не имеющих аналогов нигде в мире, компании удалось ни на йоту не отступить от графика. Впрочем, сомнений в благополучном завершении строительства столь сложного с технической точки зрения и масштабного объекта ни у кого из экспертов не возникало ни на одном этапе строительства, принимая во внимание главного застройщика. Эксперты едины во мнении, что сегодня группа компаний СК Мост обладает огромным опытом и ресурсами, в том числе высококвалифицированными кадрами, с тем чтобы построить практически любой технически сложный инфраструктурный объект в какой бы точки России он ни находился. Помимо дороги в Поднебесную, Байсаров Руслан и его структуры реконструируют уникальную для России узкоколейку на острове Сахалин, доставшуюся острову в наследство от японцев, и вместе с китайскими коллегами трудятся над железнодорожным мостом через Амур – "Нижнеленинское-Тунцзян", протяженность которого более двух километров. Для сдачи в срок вышеперечисленных объектов компания обладает современной техникой и профессиональной командой. Строили, строили и построили Гигантское сооружение мирового значения весом свыше 4000 тонн строилось круглыми сутками, начиная с декабря 2016 г., когда был заложен первый камень моста. Через три года его строители вышли на финишную прямую – в ноябре 2019 г. основные работы были завершены и проивзведен технический пуск движения. Предполагаемый срок открытия – лето 2020 г. Судьба проекта была определена еще в 1995 г., когда руководители России и Поднебесной подписали соглашение. А спустя 20 лет документ подкорректировали. Но если копнуть глубже, то изначально государства договорились о международном автомобильном сообщении в далеком 1992 г., а первые разговоры об этом начались в 1986 г. Основные этапы российско-китайского проекта: 1995 г. – правительства РФ и КНР подписали соглашение о возведении моста;

сентябрь 2015 г. – в документ о строительстве дороги в Поднебесную внесли правки;

декабрь 2016 г. – старт строительства;

декабрь 2019 г. – завершение работ;

январь 2020 г. – проведение испытаний;

середина 2020 г. – запуск движения.

Первый мост из России в Поднебесную - мощный драйвер развития экономики Важность нового объекта для российской экономики сложно переоценить. Недаром министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назвал мост "приметой нового времени". По словам чиновника, в отношения двух стран намечается совершенно уникальный этап. Запуск трансграничного перехода повлияет на благосостояние близлежащих региона РФ. Прежде всего, эффект ощутит на себе Дальневосточный регион. "После ввода моста в эксплуатацию многократно увеличится грузопоток, а это – пополнение бюджета всех уровней и толчок к развитию экспорта сельхозпродукции", – пояснил министр. Кроме того, проект ГК СК Мост Байсарова привлечет инвестиции в страну. А открытие движения по дорожному полотну через Амур станет мощным драйвером для экспорта продуктов сельского хозяйства и переработки, животноводства и малой индустрии. По подсчетам экспертов, торговля между странами, которые соединил мост, увеличится минимум на 10-15% в ближайшие годы. Искусственные ограничения, возникшие на западном направлении, будут легко компенсированы на восточном, подняв с колен отечественное производство. Так что не только товары made in China будут поступать в РФ, но и made in Russia в Китай. Не останется в обиде и Пекин. "Детище" структур Руслана Байсарова станет палочкой-выручалочкой КНР на фоне возникших противоречий с США. Так, Поднебесная обзаведется новыми локациями для импорта. От запуска пограничной магистрали выиграет не только китайский рынок сбыта, а также внутренние территории без выхода к морю, объяснил экономист Дмитрий Абзалов. Экономический эффект от строительства моста: развитие экспорта;

рост товарооборота;

увеличение товаропотока из России в Китай и наоборот.

РФ и КНР наводят торговые мосты

Амбициозные цели России и Китая довести до совершенства торговые отношения вполне выполнимы. Новый мост развяжет руки обеим странам.

По словам бизнесмена Байсарова, мост через одну из самых непредсказуемых рек – "это будущая точка роста для Амурской области, которая даст мощный толчок наращиванию российского экспорта в Китай". Благодаря километровому сооружению можно осуществить на первый взгляд практически невыполнимую задачу – удвоить взаимный товарооборот к 2024 г., до $200 млрд в года. Она поставлена на высшем уровне, и Россия уже начала выполнять стратегически важное для государства задание.

К примеру, нарастила экспорт сои почти до миллиона тонн в год и не собирается на этом останавливаться. В перспективе ближайших трех-четырех лет РФ намерена приблизить поставки продукта к 4 млн тонн. В списке продуктового экспорта также кукуруза, ячмень, рапс и мясо птицы в заморозке. На очереди – отечественная свинина. Помимо этого ведется разведка и торговля энергоносителями. Россия охотно делится с Китаем углеводородами, нефтью и газом.

Российский экспорт:

соя;

кукуруза;

ячмень;

рапс;

мясо птицы;

свинина.

Сотрудничество обещает быть плодотворным. Ведь торговые мосты теперь уже подкреплены уже возведенной транспортной инфраструктурой "Благовещенск-Хэйхэ".

"Детище" ГК СК Мост

Претворяет в жизнь задумку двадцатилетней давности группа компаний ГК СК Мост. Она строит и конструирует не только мосты, но также железные и автомобильные дороги, постоянно осваивая новые направления. Команда ГК СК Мост возводит и ремонтирует

тоннели, метро, порты и причалы. Сотрудникам группам покоряется область создания гидротехнических сооружений и взлетно-посадочных полос.

Рождаться в непростые для страны времена – задача не из легких. Именно это и пришлось сделать компании, история которой ведет отчет от 1991 г. Тогда Мостоотряд-55 Мостотреста-10 на БАМе образовали Товарищество "МОСТ". Кстати, по сей день бамовцы составляют костяк организации с одноименным названием, главным акционером которой является российский бизнесмен Руслан Сулимович Байсаров.

Добиваться поставленных целей у него – в крови. Биография Байсарова – это путь успешного человека, подробности которого не расскажет "Википедия". Родился будущий бизнесмен в августе 1968 г. в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР. Рос Руслан в большой дружной семье. А предпринимательская жилка, по которой течет его чеченская кровь, дала о себе знать еще в раннем детстве. Свои первые деньги Байсаров заработал, продавая яблоки. Прошли годы, и теперь известный предприниматель Байсаров Руслан - совладелец компании, реализующей крупнейшие и важнейшие для РФ инфраструктурные проекты.

В личной жизни Байсаров преуспел не меньше, чем в профессиональной. Отец шестерых детей входит в Топ-200 самых богатых бизнесменов России.

Совет директоров АО "УСК Мост", управляющей группой компаний СК Мост, он возглавил в 2016 г., через год после покупки 25 % ее акций. В портфеле бизнес-проектов группы компании – ряд стратегических объектов.

Ей доверили прокладку автомобильной и железнодорожной дорог в рамках подготовки к Олимпийским Играм в Сочи;

Тоннели Некрасовской линии столичного метро – также дело рук команды Байсарова;

Кроме того, она трудилась над морским портом "Сабетта";

А также возводила вантовый мост на остров Русский к саммиту АТЭС – гордость России, входящая в список главных достопримечательностей.

Однако переход "Благовещенск-Хэйхэ" принципиально отличается от других проектов компании. Дорога через Амур – из категории вантовых мостов экстрадозного типа. Ее конструкция имеет ряд важных особенностей, благодаря которым нагрузки на пролетное строение распределяются равномерно, а у самого строения есть иммунитет от трещин и других усталостных повреждений.