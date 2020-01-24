Предотвратить развитие коварной опухоли поможет обычный йогурт

Вызывающие воспаление бактерии – источник возникновения рака молочной железы. Однако коварную опухоль обведет вокруг пальца обычный йогурт, который является традиционным завтраком для многих россиян.

Натуральное лакомство – прекрасное "лекарство" для профилактики онкологии, полагают британские исследователи после долгого изучения проблемы. Ведь в нем есть полезные бактерии, которые ферментируют лактозу. Примерно такие же живут в молочных железах кормящих матерей и женщин, которые недавно были в этом статусе, передает MedicalXpress. А данный процесс, как известно, снижает риск развития опухоли на 4,3%.

Таким образом, любительницы йогурта защищают себя от одного из самых распространенных женский онкозаболеваний. Возможно, при употреблении йогурта полезные бактерии прогоняют опасных, которые вызывают воспаления и приводят к смертельным недугам.

Ранее "Утро" рассказывало о признаках рака, благодаря которым можно распознать болезнь на ранних стадиях. В частности, на опухоль молочной железы может указывать изменение уровня сахара в крови.