Любимый россиянами продукт также тормозит старение

Эксперты из Китая пришли к выводу, что флавоноид кверцетин, который содержится во фруктах и овощах, благотворно влияет на артериальное давление. Особенно много этого вещества в луке.

Ученые Народной больницы Дунгуань Шилун Южного медицинского университета проанализировали 17 исследований, в которых участвовали почти 900 человек. Во всех работах специалисты изучали влияние кверцетина на давление. В результате эксперты убедились, что это вещество снижает показатели. У добровольцев экспериментов, которые принимали его в течение восьми недель, уменьшался уровень холестерина.

"Снижение артериального давления более чем на 10 мм рт.ст. уменьшает на 50% риск сердечной недостаточности, на 40% – инсульта и приблизительно на 25% – инфаркта миокарда", – сообщили ученые в статье, опубликованном в журнале Nutrition Reviews.

К слову, флавоноид кверцетин также замедляет процессы старения, укрепляет иммунитет и способствует похудению, пишет "МедикФорум".