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День Нины: приметы и суеверия на 27 января

День Нины: приметы и суеверия на 27 января
Фото: pixabay.com
Коровье молоко в этот праздник становится целебным

Православные чтят память христианской святой Нины.

27 января на Руси по традиции занимались хозяйством. Отдельное внимание уделяли скотине, особенно коровам. В этот день старались не забивать скот. Считалось, что в коровье молоко становится целебным. 27 января оно приобретает особые свойства и может излечить от хворей, ожогов.

Суеверные люди считали, что красная или черная корова во сне – знак скорой смерти.

В день святой Нины можно узнать о погоде на весь год. Сильный ветер говорит о грядущих затяжных дождях и сырости, пишет портал "Вся магия".

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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