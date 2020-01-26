Коровье молоко в этот праздник становится целебным

Православные чтят память христианской святой Нины.

27 января на Руси по традиции занимались хозяйством. Отдельное внимание уделяли скотине, особенно коровам. В этот день старались не забивать скот. Считалось, что в коровье молоко становится целебным. 27 января оно приобретает особые свойства и может излечить от хворей, ожогов.

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