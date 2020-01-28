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Набор веса назвали тревожным признаком опасной болезни

Набор веса назвали тревожным признаком опасной болезни
Фото: YAY/TASS
Проблемы с печенью выдаст темного цвета кал

Больная печень не сразу дает себя знать. Однако за нее могут "говорить" другие органы. Так, например, лишние килограммы нередко сообщают о проблемах с печенью. Ни для кого не секрет, что прибавку в весе гарантирует изобилие выпечки, жирной, жареной и сладкой пищи. Такой рацион, в свою очередь, увеличивает нагрузку на печень. В итоге ей все тяжелее справляться с токсинами, которые и ушли в бока и живот. 

А еще печень следует проверить, если они зачесались. Зуд в любой форме  – еще один звоночек о проблемах с ней. Причем точного объяснения, как эти процессы взаимосвязаны, еще не нашли. 

Зато предельно ясно, почему при патологиях данного характера вырастает живот. При циррозе печени в брюшине скапливается много жидкости, которая и создает эффект вздутия. 

Также внезапно обострившийся геморрой может свидетельствовать о том, что с печенью не все в порядке. Неисправности в фильтре нашего организма приводят к повышенному давлению и расширению вен внутри. При этом недуг выдаст темного цвета кал. 

Кроме того, нельзя ни в коем случае игнорировать продолжительную необъяснимую усталость, в том числе из-за недостатка сна, и боль в верхней части живота. Все перечисленные выше симптомы служат поводом незамедлительного похода к врачу. 

Полезно также устраивать разгрузочные дни для печени. Помогут ей большое количество чистой воды и артишоки, пишет "МедикФорум".

Ксения АНДРЕЕВА

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