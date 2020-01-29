Приметы и поверья: что нельзя готовить 30 января
Праздник Деда Мороза и Снегурочки устраивали в старину 30 января, а православные вспоминают Антония Великого, покровителю домашнего скота. Для привлечения денег и удачи не помешает в этот день иметь при себе украшение из бирюзы.
В предпоследний день января, который называли также Перезимье, наши предки ходили друг другу в гости, делились небылицами, мифами и легендами и пекли толокняные колобки. Символ солнца и приход весны представляет собой круглую булочку из толченой овсяной муки. Колобками угощали родных и близких, чтобы они были здоровы.
Кстати, выпекается чудо-лакомство очень просто. Необходимо замешать тесто, в состав которого входят именно толченая овсяная и пшеничная мука, молоко, яйца, сливочное масло и соль. Затем следует скатать небольшие кружочки и отправить в духовку.
А вот готовить блюда из бобовых и чечевицы 30 января, напротив, строго-настрого запрещалось. Считалось, что у тех, кто ослушается, будут часто болеть дети. Кроме того, не поощрялось ни одно из женских ремесел, то есть ткать и вышивать в Перезимье нельзя. Не лишним был в этот день "защитный обряд". Славяне считали, что он убережет дом от нечисти.
"Для этого первый человек, который вышел из дома должен был пройти до крыльца задом наперед. Данный ритуал показывал нечистой силе, что домой пришел хозяин", – поясняет автор Яндекс Дзен канала "Магия".
Не лишним в этот день будут метеонаблюдения. Так, в старину люди верили, что снегопад 30 января – к поздней весне, а теплая погода – к ранней. Иней – к солнечному деньку, а громкий щебет синичек – к морозам.
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