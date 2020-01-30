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Повернуть время вспять: легкий способ омоложения для любого возраста

Повернуть время вспять: легкий способ омоложения для любого возраста
Фото: PIC/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Клетки обновляются даже у пожилых людей

Британские ученые пришли к выводу, что отказ от курения не только приостанавливает процесс разрушения здоровых клеток в организме, но и стимулирует развитие новых. Исследования показали, что процесс регенерации запускается даже у семидесятилетних бывших курильщиков, употребивших в течение жизни около 10 тыс. пачек сигарет.

Кроме того, новые здоровые клетки помогают бороться со злокачественными опухолями, отмечает таблоид Daily Mail. Ученые подчеркивают, что бросать курить бывает полезно в любом возрасте: это позволяет улучшить качество жизни даже у очень пожилых курильщиков.

Пока специалисты провели исследования лишь на небольшой целевой группе. Однако в дальнейшем они намерены более масштабно изучить результаты отказа от курения.

Ранее медики пришли к выводу, что у курильщиков чаще бывают проблемы с потенцией. Никотин снижает выработку тестостерона и вызывает возрастные мужские проблемы.

Валентина МАЙОРОВА

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