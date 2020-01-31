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Чего ни в коем случае нельзя делать 1 февраля: приметы и суеверия

Чего ни в коем случае нельзя делать 1 февраля: приметы и суеверия
Фото: Mari Barlow/moodboard/www.globallookpress.com
Православные чтят Макария Великого

В народном же календаре 1 февраля – праздник под названием Макарьев день.

Категорически запрещалось в это время работать – иначе, согласно суевериям, весь год предстоит тяжко трудиться. Стричь волосы тоже не стоит. Кроме того, ходить в этот день в черной одежде считалось дурным знаком. Запрещено было ругаться матом.

1 февраля было принято ходить в гости, общаться с друзьями и близкими. В Макарьев день на удачу говорили, покидая жилище "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином".

По погоде 1 февраля определяли, каким будет весь месяц. Можно было предсказать и то, какой будет Масленица. Если пойдет сильный снег – и в праздник начнется метель, пишет портал ysia.ru.

Ранее "Утро" публиковало гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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