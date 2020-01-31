Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Витамины для потенции: как повысить мужскую силу

Витамины для потенции: как повысить мужскую силу
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сохранить здоровье поможет правильная диета

Проблемы с потенцией возникают у мужчин в любом возрасте. Причины могут быть разными: стрессы, гормональные изменения в организме, неправильный образ жизни. Половое влечение может понизиться и из-за дефицита витаминов.

Для повышения либидо и усиления эрекции нужно, чтобы в рационе присутствовала пища, богатая витамином Е. Это вещество содержится в проростках пшеницы, растительном масле и зеленых фруктах и овощах.

Кроме того, на потенцию и качество спермы влияет фолиевая кислота, отмечает портал Story.com.ua. Чтобы восполнить дефицит этого витамина, нужно есть больше зелени, бобовых, печени и других субпродуктов.

К продуктам, повышающим потенцию, также относятся ананас и гранаты. Сок из этих фруктов поможет не только усилить либидо, но и станет отличной профилактикой простатита. 

А вот спиртные напитки, фастфуд, колбасы и жареное красное мясо лучше исключить из рациона. При этом нужно помнить, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, нужно обратиться к врачу.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей