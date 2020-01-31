Сохранить здоровье поможет правильная диета

Проблемы с потенцией возникают у мужчин в любом возрасте. Причины могут быть разными: стрессы, гормональные изменения в организме, неправильный образ жизни. Половое влечение может понизиться и из-за дефицита витаминов.

Для повышения либидо и усиления эрекции нужно, чтобы в рационе присутствовала пища, богатая витамином Е. Это вещество содержится в проростках пшеницы, растительном масле и зеленых фруктах и овощах.

Кроме того, на потенцию и качество спермы влияет фолиевая кислота, отмечает портал Story.com.ua. Чтобы восполнить дефицит этого витамина, нужно есть больше зелени, бобовых, печени и других субпродуктов.

К продуктам, повышающим потенцию, также относятся ананас и гранаты. Сок из этих фруктов поможет не только усилить либидо, но и станет отличной профилактикой простатита.

А вот спиртные напитки, фастфуд, колбасы и жареное красное мясо лучше исключить из рациона. При этом нужно помнить, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, нужно обратиться к врачу.