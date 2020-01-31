Избавит от срывов и переедания хорошее настроение

Существует всего три принципа, как закрепить результат любой диеты, полагают американские специалисты. На такую мысль их натолкнули 5 тыс. человек, результаты похудения которых ученые проанализировали.

Итак, во-первых, удерживать вес в норме помогает привычка вести здоровый образ жизни. Люди, которые осознали, что переработанные продукты, сахар и фастфуд – это вредная пища, теряли вес без срывов и лишнего стресса. А вошедшее в привычку правильное питание сохраняла их стройность навсегда.

Следующий фактор – самоконтроль. как показала практика, худеющие, которые следили за своим рационом и количеством съеденного, сбрасывали больше килограммов, чем те, кто ленился делать записи в блокноте или специальном приложении. Сейчас, к слову, множество программ, которые помогут с подсчетом калорий.

И наконец последним принципом является позитивный настрой, пишет Passion.ru. Если к процессу похудения подходить как к мучению, то срывы гарантированы. Да и желаемого эффекта будет добиться гораздо труднее. Эксперты советуют не корить себя за лишнюю конфетку. Главное – встать на путь исправления и двигаться дальше.

Поэтому, выбирая здоровый образ жизни, следует, прежде всего, думать о том, сколько пользы он принесет организму. Ведь наряду со стройность ЗОЖ обеспечит прилив сил и энергии, продлит молодость и красоту, а еще поднимет самооценку.