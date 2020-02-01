Диетологи объяснили опасность употребления фруктов перед сном
Фрукты и овощи очень вкусны, наполнены витаминами и минералами, так необходимыми человеческому организму. Они также помогают похудеть. Однако вместе с этим они способны вызывать вздутие живота, изжогу, а также влиять на качество сна.
Если вы склонны к изжоге и у вас чувствительный желудок, задумайтесь, следует ли употребляться в пищу кислые фрукты: ананас или яблоко. Во время изжоги желудочная кислота выходит из желудка и возвращается в пищевод, это провоцируют кислые фрукты. Отрыжка и жжение усиливаются во время сна. Не стоит ложиться спать сразу после их употребления, лучше немного прогуляться.
Если есть фрукты вечером, то организм будет переваривать их ночью. Как результат, вы будете лежать в постели без сна из-за урчания в животе. Они плохо перевариваются вечером, остаются в толстой кишке и это приводит к вздутию живота, пишет "MedikForum". Переваривание в толстой кишке в свою очередь разрушает кишечные бактерии. В результате как побочные продукты производятся газы.
Однако не волнуйтесь. Вам не придется воздерживаться от вкусных салатов и фруктов по вечерами. Лучше усвоить жир помогают сырые овощи и салат. Используется для заправки льняные и оливковые масла, а еще лучше насладитесь салатом на обед, а вечером съешьте тушеные овощи.
Ранее "Утро" рассказывало, какие симптомы сигнализируют наличии ранней стадии рака желудка.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик