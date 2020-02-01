Кислотный рефлюкс можно пресечь правильным питанием

Фрукты и овощи очень вкусны, наполнены витаминами и минералами, так необходимыми человеческому организму. Они также помогают похудеть. Однако вместе с этим они способны вызывать вздутие живота, изжогу, а также влиять на качество сна.

Если вы склонны к изжоге и у вас чувствительный желудок, задумайтесь, следует ли употребляться в пищу кислые фрукты: ананас или яблоко. Во время изжоги желудочная кислота выходит из желудка и возвращается в пищевод, это провоцируют кислые фрукты. Отрыжка и жжение усиливаются во время сна. Не стоит ложиться спать сразу после их употребления, лучше немного прогуляться.

Если есть фрукты вечером, то организм будет переваривать их ночью. Как результат, вы будете лежать в постели без сна из-за урчания в животе. Они плохо перевариваются вечером, остаются в толстой кишке и это приводит к вздутию живота, пишет "MedikForum". Переваривание в толстой кишке в свою очередь разрушает кишечные бактерии. В результате как побочные продукты производятся газы.

Однако не волнуйтесь. Вам не придется воздерживаться от вкусных салатов и фруктов по вечерами. Лучше усвоить жир помогают сырые овощи и салат. Используется для заправки льняные и оливковые масла, а еще лучше насладитесь салатом на обед, а вечером съешьте тушеные овощи.

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