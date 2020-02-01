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Народные приметы на 2 февраля: что нельзя делать в Макарьев день

Народные приметы на 2 февраля: что нельзя делать в Макарьев день
Фото: www.pixabay.com
В этот день православные чтут память преподобного Евфимия Великого

Наши предки считали, что в Ефимов день нельзя было поднимать мелкие деньги, иначе ближайшие три дня можно было прожить в нищете. Бедность также предвещали потерянные в этот день варежки или перчатки. 

В этот день часто назначали свадьбы, так как скоро начинался Великий пост, во время которого нельзя было веселиться и венчаться.  

Приметы в этот день гласили, что не стоит петь после захода солнце, так как это было чревато слезами для поющего. Если поранить в этот день руку, это принесет скорую болезнь близкого человека.  

Приметы также распространялись и на погоду. Если кошка скребет пол, а куры вертят хвостами – это к метели. Если 2 февраля пасмурно, то в ближайшее время следует ожидать метели, а ветер предвещает сырой год. Напротив – солнечный день предвестник ранней весны.  

Ранее "Утро" писало, что в Афанасьев день было принято не выходить из дома и заниматься домашними делами.  

Сергей САЗОНОВ

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