В этот день православные чтут память преподобного Евфимия Великого

Наши предки считали, что в Ефимов день нельзя было поднимать мелкие деньги, иначе ближайшие три дня можно было прожить в нищете. Бедность также предвещали потерянные в этот день варежки или перчатки.

В этот день часто назначали свадьбы, так как скоро начинался Великий пост, во время которого нельзя было веселиться и венчаться.

Приметы в этот день гласили, что не стоит петь после захода солнце, так как это было чревато слезами для поющего. Если поранить в этот день руку, это принесет скорую болезнь близкого человека.

Приметы также распространялись и на погоду. Если кошка скребет пол, а куры вертят хвостами – это к метели. Если 2 февраля пасмурно, то в ближайшее время следует ожидать метели, а ветер предвещает сырой год. Напротив – солнечный день предвестник ранней весны.

Ранее "Утро" писало, что в Афанасьев день было принято не выходить из дома и заниматься домашними делами.