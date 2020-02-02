Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Максимов день: приметы и суеверия на 3 февраля

Максимов день: приметы и суеверия на 3 февраля
Фото: Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Если стряхнуть с деревьев иней, держась за руки с супругом, то это принесет счастье в дом

На Руси 3 февраля отмечали Максимов день. Люди вспоминали добрым словом тех, кто когда-то пришел на помощь, а также совершали хорошие поступки. Ведь Максим Исповедник считался утешителем в обидах и помощником в бедах, а также благоволил тем, кто добр.

Также на Руси в этот день молились Максиму Греку, чтобы все в жизни было благополучно. Люди не отказывали в помощи, а также не пренебрегали чувствами других. В этот день нельзя ссориться, необходимо проявлять максимум любви к жене или мужу, чтобы в течение года не было семейных проблем. Незамужние девушки без приданного на Руси просили у Максима помощи и встречали своего суженного, пишет "Пронедра". 

Если погода в этот день будет ясной и теплой, то до марта будут сильные морозы, весна выдастся хорошей, а вот лето – холодным, сообщает портал Ussurmedia.ru. Если в ночь на 3 февраля виден месяц, то урожай в году будет хорошим, как передает Sputnik.Литва.

В этот день стоит позвать гостей и приготовить для них выпечку, чтобы благосостояние в семье улучшилось. Если человека тревожит какая-то проблема, то можно поклонится березе и рассказать ей об этом. На Руси верили, что такой обряд избавит от жизненных трудностей. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей