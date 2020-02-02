Если стряхнуть с деревьев иней, держась за руки с супругом, то это принесет счастье в дом

На Руси 3 февраля отмечали Максимов день. Люди вспоминали добрым словом тех, кто когда-то пришел на помощь, а также совершали хорошие поступки. Ведь Максим Исповедник считался утешителем в обидах и помощником в бедах, а также благоволил тем, кто добр.

Также на Руси в этот день молились Максиму Греку, чтобы все в жизни было благополучно. Люди не отказывали в помощи, а также не пренебрегали чувствами других. В этот день нельзя ссориться, необходимо проявлять максимум любви к жене или мужу, чтобы в течение года не было семейных проблем. Незамужние девушки без приданного на Руси просили у Максима помощи и встречали своего суженного, пишет "Пронедра".

Если погода в этот день будет ясной и теплой, то до марта будут сильные морозы, весна выдастся хорошей, а вот лето – холодным, сообщает портал Ussurmedia.ru. Если в ночь на 3 февраля виден месяц, то урожай в году будет хорошим, как передает Sputnik.Литва.

В этот день стоит позвать гостей и приготовить для них выпечку, чтобы благосостояние в семье улучшилось. Если человека тревожит какая-то проблема, то можно поклонится березе и рассказать ей об этом. На Руси верили, что такой обряд избавит от жизненных трудностей.

