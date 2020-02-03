Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Секреты долгожителей: как наладить здоровый сон

Секреты долгожителей: как наладить здоровый сон
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Долгий отдых в выходные оказался вреден для организма

Правильная организация отдыха продлит жизнь и укрепит организм, именно поэтому так важно высыпаться. Как наладить здоровый сон, рассказали специалисты.

Чтобы увеличить время полноценного отдыха на два часа в неделю, нужно ежедневно ложиться спать на 15 минут раньше. Кроме того, перед этим необходимо проветрить и затемнить комнату, а также отложить мобильные телефоны и ноутбуки подальше. Эксперты также советуют спать на чистом постельном белье и в удобной одежде.

Привычка отсыпаться в выходные за всю неделю лишь навредит организму. "Если мы пересыпаем в выходные, мы имитируем перелет на несколько часовых поясов на запад. А потом в понедельник – полет на восток", – рассказала сомнолог София Черкасова на ассамблее "Здоровая Москва", отметив, что в таком случае организм переживает сильный стресс. По ее словам, вставать на выходных следует не позднее, чем на два часа по сравнению с рабочими днями.

Полноценный сон также обеспечит здоровый образ жизни, пишет "Профиль". Необходимо заниматься спортом или быстрой ходьбой, а также отказаться от кофеина во второй половине дня, советует Черкасова.

Ранее эксперты поделились секретом рациона, который позволит надолго сохранить здоровье и молодость.

Фоторепортаж
Нельзя есть после 50 лет: какие продукты опасны для здоровья
Фото: pixabay.com Фото: Karl Newedel/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей