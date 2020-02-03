Долгий отдых в выходные оказался вреден для организма

Правильная организация отдыха продлит жизнь и укрепит организм, именно поэтому так важно высыпаться. Как наладить здоровый сон, рассказали специалисты.

Чтобы увеличить время полноценного отдыха на два часа в неделю, нужно ежедневно ложиться спать на 15 минут раньше. Кроме того, перед этим необходимо проветрить и затемнить комнату, а также отложить мобильные телефоны и ноутбуки подальше. Эксперты также советуют спать на чистом постельном белье и в удобной одежде.

Привычка отсыпаться в выходные за всю неделю лишь навредит организму. "Если мы пересыпаем в выходные, мы имитируем перелет на несколько часовых поясов на запад. А потом в понедельник – полет на восток", – рассказала сомнолог София Черкасова на ассамблее "Здоровая Москва", отметив, что в таком случае организм переживает сильный стресс. По ее словам, вставать на выходных следует не позднее, чем на два часа по сравнению с рабочими днями.

Полноценный сон также обеспечит здоровый образ жизни, пишет "Профиль". Необходимо заниматься спортом или быстрой ходьбой, а также отказаться от кофеина во второй половине дня, советует Черкасова.

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