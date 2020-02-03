Малахов указал на странности в загадочном исчезновении подростка
Телеведущий Андрей Малахов посвятил очередную программу "Прямой эфир" исчезнувшему прошлой весной Владу Бахову. Шоумен с помощью гостей студии указал на странности в деле.
Загадочная пропажа 16-летнего Влада Бахова после гулянки с золотой молодежью, детьми местных чиновников, в Смоленской области вызвала много вопросов у журналистов и экспертов. Впрочем, именно общественный резонанс и личной обращение родителей парня к председателю СК Александру Бастрыкину дала ход событиям апреля 2019. Тело Влада нашли в январе в канале рядом с озером в километре с лишним от места тусовки. Однако в запутанной истории рано ставить точку.
Так, собравшиеся в студии "Прямого эфира" указали на ряд нестыковок в деле. Эксперты настаивают на криминальном факте смерти изрядно подвыпившего в день исчезновения подростка. Влад еле держался на ногах, о чем свидетельствует видео с праздника, потому пройти такое большое расстояние самостоятельно вряд ли смог.
Специалисты предполагают, что тело подбросили, так как под одеждой совсем не осталось мягких тканей, а обнаруженный мертвым юноша лежал на боку. Хотя, когда человеку холодно, он сворачивается в позу эмбриона.
На криминальные мысли наталкивают также допрос в СК прибывшего первым на место пропажи майора полиции Виктора Дербанова, избиение его дочери и угрозы о расправе в адрес руководителя местной поисковой группы.
Между тем все точки над "i" расставит следствие. Тело подростка отправлено на экспертизу. Ее результаты, учитывая, какая шумиха поднялась вокруг этой истории, не заставят долго ждать. По мнению адвоката семьи Влада Саида Сулейманова, дело пропавшего парня распутают уже в феврале, передает телеканал "360".
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