На космических снимках обнаружена база инопланетян

На извечный вопрос: "Есть ли жизнь на Марсе?" – с периодичной регулярностью отвечает тайваньский уфолог Скотт Уоринг. Он не раз находил по фото и видео признаки существования цивилизации на красной планете.

Сейчас эксперт по снимкам NASA обнаружил базу марсиан. Увидеть ее не составило большого труда, так как помещения пришельцев расположены на поверхности небесного тела.

"Почти все строения выглядят неповрежденными и, вероятно, могут быть отличным местом для колонизации людей", – предположил Уоринг на своем сайте.

По мнению уфолога, его находка служит еще одним стопроцентным доказательством существования цивилизации на Марсе. Один из единомышленников исследователя также поделился на YouTube-канале обнаруженными на огненной планете аномалиями.

Поразительная находка нашла отклик у его подписчиков, которые полагают, что данные свидетельства являются "еще одним гвоздем в гробе NASA".