Употребление всего двух стаканов фреша в день отразится на качестве секса

Мужскую силу держать в тонусе помогу свежевыжатые фруктовые соки. Всего три напитка поднимут потенцию не хуже виагры.

Во-первых, это гранатовый сок. Благодаря его употреблению в органах малого таза усиливается кровообращение, что, как известно, благотворно влияет на эрекцию. Действие эликсира сравнивают с аптечными препаратами.

Во-вторых, возбуждающим напитком является ананасовый сок, который усиливает чувствительность и увеличивает продолжительность акта любви. Он также способствует приливу крови в нужные места.

И еще одно чудо-снадобье – это фреш, в который входят 5 яблок 2 чайные ложки тертого имбиря и столовая ложка меда для тех, у кого нет аллергии на сладкий продукт. Автор Яндекс Дзен канала "Ра и Дуга" не советует готовить целебный фреш в прок, так как его свойства сохраняются всего 20 минут.

Кстати, именно через столько для пущего эффекта соки надо пить после завтрака. В обед – за 20 минут до трапезы или через полчаса осле нее. Пить вечером бодрящие напитки вовсе не рекомендуется.

При этом для повышения потенции необходимо принимать минимум два стакана сока в день. Выбирать для этого следует стеклянную тару.

Ранее "Утро" поделилось рецептом еще одного возбуждающего напитка, который избавит от интимных проблем в зрелом возрасте.