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День добрых дел: как привлечь удачу 7 февраля

День добрых дел: как привлечь удачу 7 февраля
Фото: Judith Thomandl/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Каждое сказанное сегодня слово обретает силу

По погоде 7 февраля в старину судили о том, какой будет следующая зима. В этот день встречают Григория-зимоуказника, а православные  вспоминают святителя Григория Богослова.

О погоде в предстоящих декабре и январе поведает ситуация за окном до полудня, после – расскажет о январской и февральской стуже. Сильный снегопад в пятницу, 7 февраля, предвещает раннюю осень. Также фигурные осадки предупреждают о том, что следующую зиму не стоит ждать скоро. 

Григорьев день – день добрых дел. Сегодня принято совершать благородные поступки и говорить "спасибо" тем, кто отвечает взаимностью. При этом нельзя кричать о своей добродетели на каждом углу, ведь молчание – золото. Прежде чем что-то сказать, нужно хорошо подумать, ведь все слова 7 февраля являются пророческими. 

Счастье придет к тем, кто порадует женщину цветами. А вот стричь волосы и ногти в Григорьев день категорически запрещается. Процедуры лишь принесут долгоиграющие проблемы. Удача отвернется от того, кто плюет в этот день себе под ноги. А еще 7 февраля лучше провести дома и не утруждать себя тяжелой работой, пишет портал "Ysia.ru".

Ксения АНДРЕЕВА

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