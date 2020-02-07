Смертельная болезнь зачастую прячется за безобидными признаками

Раковые опухоли не сразу дают о себе знать невыносимыми болями. Иногда об опасном недуге сигнализируют больше напоминающие простуду или расстройство желудка симптомы.

Однако, если вовремя на них не отреагировать, последствия могут быть необратимыми. О зачатках онкологии, к примеру, предупреждает постоянный кашель, который не прекращается в течение месяца, и кожный зуд, отмечает специалист Центра профилактики раковых болезней Тереза Бартоломью.

Она советует срочно обращаться к врачу, когда чешутся родинки и родимые пятна. Тревожный признак может указывать не только на рак кожи, но также на поражение печени и желчного пузыря. Кроме того, подобным образом проявляются лимфома и лейкоз. Незамедлительно следует бежать в больницу, если зуд ощущается как жжение, возникает после контакта с водой, сопровождается крапивницей, лихорадкой, потливостью по ночам и потерей веса.

Еще одним коварным доказательством смертельной болезни служит изжога. Ее могут вызвать как жирная и острая пища, так и опухоль в горле. Непрекращающийся дискомфорт в желудке – еще один сигнал организма, который ни в коем случае нельзя игнорировать, как и кровь в стуле. Данный симптом может указывать на рак кишечника. А увеличенные лимфоузлы – на лейкемию.