В этот день на Руси читали заговор на успех

В народе 9 февраля почитали богослова Иоанна Златоуста. В этот день было принято топить печь так, чтобы все поленья занялись одновременно. Для этого весь год сушили лучину, чтобы в доме был достаток и мир.

Также в Златоустов день читали заговоры на успех и власть над людьми. В полдень шли в три церкви, ставили по одной свечи в каждой, а также проговаривали про себя, кого хотят подчинить себе.

В день Златоустьева огня, как еще называют 9 февраля, молились о помощи в отчаянии, а также, чтобы появился интерес к духовному учению и чтобы не болели зубы. Также читали заговор, чтобы дети были послушными. "Как ты с моей руки ешь и пьешь, так ты мне и свою волю отдаешь: во все дни, во веки и навсегда будешь ты слушаться меня. Аминь", – нужно проговорить, пишет портал "Вся магия".

Если в ночь на 9 февраля белая луна, то будут холода, если красная – ветер. Идущие против ветра облака предвещают снег, запотевшие стекла в доме – тепло. Хороший урожай в году стоит ждать, если на сугробах закруглены гребни после метели. Также в Злотоустьев день нельзя мыть голову, дарить или получать подарки.