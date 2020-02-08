Полезная крупа поможет быстро сбросить вес

На гречневой диете можно избавиться от лишних килограммов за небольшой срок.

Меню на каждый день можно составить таким образом:

На завтрак есть гречку с творогом, на второй завтрак или перекус – с овощами (салатом и т.д.), на обед можно добавить мясо – вареную курицу или другое нежирное. Ужин помогут разнообразить морепродукты или рыба, на пару, отварная или запеченная. Они прекрасно дополнят гречку и обеспечат организм белком.

Сидеть на такой диете можно до трех недель и потерять при этом до 9 килограммов, пишет ГолосUA. Однако прежде чем худеть, обязательно посоветуйтесь с врачом, чтобы не нанести здоровью вреда.

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