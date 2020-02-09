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Народные приметы на 10 февраля: что не стоит делать в Ефремов день

Народные приметы на 10 февраля: что не стоит делать в Ефремов день
Фото: www.pixabay.com
В этот день православные почитают память преподобного Ефрема Сирина

В народе 10 февраля известен как День домового. Считалось, что он очень любит шутить и иногда эти шутки бывали не очень добрыми. Именно по этой причине наши предки старались всячески задобрить домового – кормили свежей сладкой кашей, оставляя ее на ночь в погребе.  

Вечером 10 февраля было принято рассказывать истории о домовом. О его характере, проделках и встречах с человеком. Считалось, что домовой живет в дружбе и согласии с хозяевами, если они проявляли заботу о нем.  

Преподобный Ефрем Сирин, память которого почитается в этот день, считается сверчковым защитником. По этой причине 10 февраля нельзя убивать дома никаких насекомых – это обидит домового, пишет портал "Вся магия".  

Чтобы задобрить и успокоить его, на ночь было принято резать черного петуха, смачивая веник его кровью. После этого нужно было подмести пол и двор. Также было принято ставить в угол горшочек с кашей, чтобы домовой попробовал угощение и больше не безобразничал. Женщины и девушки в этот день занимались уборкой, чтобы не разбудить гнев домового. Не разрешалось в этот день также сквернословить и ругаться.  

Ранее "Утро" рассказывало, что ни в коем случае нельзя делать в Агафьин день согласно народным приметам.  

Сергей САЗОНОВ

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