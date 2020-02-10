Просто и полезно: сладкий напиток избавит от лишнего веса за неделю
Похудеть к скорому наступлению весны можно без вреда для здоровья и жестких диет. Специалисты советуют отказаться от мучного и сладкого, пить больше воды и заниматься спортом. Кроме того, с утра натощак рекомендуют пить полезный коктейль. Уже через неделю в организме почувствуется легкость, а лишние килограммы начнут уходить.
Этот напиток для похудения не только сытный, но и вкусный. Кроме того, он принесет организму пользу, а рецепт его очень прост. Чтобы приготовить чудо-напиток, понадобится: стакан 1%-го кефира, две столовых ложки отрубей или овсяной каши, одна столовая ложка льняной муки, около семи штук чернослива, чайная ложка какао и щепотка корицы.
Чернослив залить горячей водой, чтобы он стал мягким, и оставить его на несколько минут. Затем измельчить сухофрукты в блендере. Чтобы напиток был более сладким, можно добавить один финик, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Ларчик полезных идей и советов". Все ингредиенты смешать между собой – коктейль готов.
Этот напиток очищает организм и предотвращает тягу к сладкому благодаря сухофруктам. Кроме того, в коктейле содержится огромное количество клетчатки, фосфора, магния и цинка.
Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного салата для похудения.
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