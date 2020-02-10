Благополучие себе можно обеспечить, соблюдая древние приметы

Масленичная неделя в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта. В это время в дом можно привлечь удачу и счастье с помощью старинных примет и традиций.

В первую очередь нужно избавиться от старой посуды, чтобы встретить счастливо встретить весну и Великий пост. Для того, чтобы завести новые знакомства, хозяевам предлагается пригласить в дом людей, которые никогда в нем не были.

Чтобы не быть одиноким весь 2020 год, надо провести Масленицу в большой компании на гуляниях.

Множество примет связано с блинами. Чтобы привлечь в жизнь новую любовь, девушки должны испечь четное количество блинов во время праздников. Если первый блин пристанет к сковородке, то замуж женщина не выйдет, пишет портал Vedmochka.

Подгоревшие блины считаются признаками несчастья на целый год. Если хозяйка испечет пышные блины, то ее дом будет ждать удача и приток денег.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на февраль.