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Как привлечь удачу и деньги на Масленицу-2020

Как привлечь удачу и деньги на Масленицу-2020
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Благополучие себе можно обеспечить, соблюдая древние приметы

Масленичная неделя в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта. В это время в дом можно привлечь удачу и счастье с помощью старинных примет и традиций.

В первую очередь нужно избавиться от старой посуды, чтобы встретить счастливо встретить весну и Великий пост. Для того, чтобы завести новые знакомства, хозяевам предлагается пригласить в дом людей, которые никогда в нем не были.

Чтобы не быть одиноким весь 2020 год, надо провести Масленицу в большой компании на гуляниях.

Множество примет связано с блинами. Чтобы привлечь в жизнь новую любовь, девушки должны испечь четное количество блинов во время праздников. Если первый блин пристанет к сковородке, то замуж женщина не выйдет, пишет портал Vedmochka.

Подгоревшие блины считаются признаками несчастья на целый год. Если хозяйка испечет пышные блины, то ее дом будет ждать удача и приток денег.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на февраль.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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