Какие чудеса приписывают православные дню Василия

Хотя сейчас идет пост, 12 февраля верующие все-таки употребляют в пищу мясные продукты. В древности в этот день готовили дичь с разными начинками.

Между тем на охоту ходить не рекомендовалось. Считалось, что лесные звери облюбовали эту дату для своих свадеб, поэтому люди в чащу обычно не ходили – не злили диких животных. Хозяйки трепетно прислушивались и к другой плохой примете: стиркой, пряжей и вязанием не занимались, сообщает сетевой журнал AstroMeridian.ru.

Народные поверья гласят: злиться и ревновать сегодня не стоит. А если с кем-то поссорились, лучше как можно скорее помириться, иначе есть риск враждовать весь год. Чтобы в семье не возникало споров и разногласий, полагалось выставить старую обувь за дверь. Но планы и идеи, которые в этот день придут в голову, должны оказаться плодотворными и принести удачу.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на неделю.