В День святого Валентина можно узнать, каким окажется будущий муж

Православные 14 февраля чтят память мученика Трифона. На Руси в этот день девицы просили святого послать хорошего жениха. Кроме того, с помощью нехитрого гадания можно было заглянуть в будущее и узнать, каким окажется будущий супруг. Так, если в День всех влюбленных попадется парочка синичек, то парень встретится молодой и добрый, если увидите двух сорок – мужчина будет ветреным и болтливым, а вороны предсказывают старого и строгого мужа, пишет портал "Вся магия".

Замужние дамы 14 февраля молились о беременности. Хорошей приметой для женщин, мечтающих о детях, считалось бросить букет цветов в водоем.

Интересно, что некоторые суеверия в День святого Валентина начинают "работать" наоборот. Так, если вы разобьете зеркало – это к счастью, все плохое разлетится и исчезнет. Также хорошим знаком считается, если вы вышли из дома и что-то забыли – это к приятным новостям.

Если утром встретили женщину с ребенком, значит, скоро найдете вторую половинку, отмечает сайт Sm-news. Тем, кто уже в отношениях, это сулит прибавление в семье.

Опаздывать 14 февраля нельзя, особенно на свидания. Это плохая примета – к ссорам. Споткнуться в этот день – к разладу в семье.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на февраль и предсказания для всех знаков зодиака на 14 февраля.