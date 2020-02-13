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Гороскоп на выходные: как провести 15 и 16 февраля

Гороскоп на выходные: как провести 15 и 16 февраля
Фото: pixabay.com
Подробный гороскоп на для всех знаков обещает неожиданные встречи

На ближайшие выходные, 15 и 16 февраля, звезды дают представителям всех знаков благоприятный прогноз. Некоторые встретят свою любовь, другие поправят финансовое положение. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех на февраль 2020 года. 

Овен

В ближайшие выходные Овнам стоит провести время с друзьями. Сидеть дома астрологи категорически запрещают. Также представителям этого знака рекомендуется воздержаться от алкоголя и вредной пищи. В воскресенье не лишним будет заняться спортом или прогуляться. Не забудьте уделить время близким – пора навестить родственников и позвонить старым приятелям.

Телец

Представителей этого знака ждет что-то удивительное. Звезды обещают вам 15 или 16 февраля встречу с необычным человеком, который круто изменит вашу жизнь. Возможно, вы столкнетесь со своей старой любовью, получите неожиданное предложение по работе или отправитесь в незапланированное путешествие. Не бойтесь рисковать. Удача на вашей стороне.

Близнецы

Близнецы выходные проведут в домашних хлопотах: пора разобрать шкафы перед началом весны. Астрологи советует вам избавиться от всего лишнего, чтобы пустить новое в свою жизнь. А в процессе уборки вы, скорее всего, найдете давно потерянную вещь. Все дела, связанные с финансами, лучше отложить до рабочей недели.

Рак

Романтическому настроению Раков ничто не сможет помешать. 15 и 16 февраля вы будете купаться во внимании противоположного пола. Звезды советуют не поддаваться эмоциям, а трезво оценивать потенциального партнера. Также астрологи настоятельно рекомендуют  быть внимательнее к людям, которых вы пускаете домой, среди них может оказаться желающий вам зла.

Лев

Представители этого знака выходные, скорее всего, проведут в одиночестве. Но это не повод огорчаться. Вы сможете завершить все неоконченные дела, заняться любимым делом и разобраться в своих чувствах. Сидеть все выходные дома не стоит: прогулка, поход в кино или по магазинам пойдет вам на пользу. А вот в интернете нужно быть осторожнее: есть риск стать жертвой мошенников.

Дева

Девам предстоят выходные в кругу семьи. Будьте терпеливы к родственникам и любимому человеку, срываться на близких не стоит. Настроение Дев будет улучшаться только к вечеру, а вот днем вы, как предсказывают астрологи, будете чувствовать апатию. Не стоит поддаваться плохим эмоциям. Лучше всего, выпустит пар на тренировке или провести время на свежем воздухе.

Весы

Позитивный настрой Весов в эти выходные ничто не сможет испортить. Даже внезапно возникшая работа покажется вам простой и значительно улучшит ваше материальное положение. Тратить заработанное сразу – звезды не советуют. В эти выходные Весам не стоит разбрасываться деньгами, они потребуются вам на следующей неделе.

Скорпион

Скорпионам стоит внимательнее отнестись к здоровью 15 и 16 февраля. Откажитесь от экстремальных видов спорта и вредной еды, иначе есть риск пострадать. Сидеть дома представителям этого знака не нужно. Лучший вариант – выехать за город или отправиться в небольшое путешествие. А вот решать рабочие вопросы астрологи не советует – вы можете принять неверное решение.

Стрелец

Стрельцы в ближайшие выходные почувствуют желание круто изменить свою жизнь. Есть шанс встретить свою судьбу, получить интересное предложение по работе или совершить выгодную покупку. Не бойтесь рисковать и прислушивайтесь к своей интуиции – она на выходных вас не подведет. На дороге будьте внимательнее: не превышайте скорость и переходите дорогу только в положенных местах.

Козерог

Представители этого знака могут столкнуться с финансовыми трудностями. Астрологи советуют не брать деньги в кредит, лучше обратиться за помощью к родственникам. Вечер субботы и воскресенья следует провести с любимым человеком. Устройте романтический вечер и проявите внимания ко второй половинке – сейчас ей нужна ваша поддержка.

Водолей

Водолеям выходить из дома 15 и 16 февраля не рекомендуется. Гороскоп на выходные прогнозирует, что вы можете простудиться, стать жертвой воров или встретить старого врага. Лучше всего пригласить всех близких к себе домой и устроить семейный ужин, который вы давно откладывали. Не стоит принимать в субботу и воскресенье серьезных решений и давать обещаний – вы можете скоро о них пожалеть. 

Рыбы

Рыбы в эти выходные, наконец, смогут наслаждаться заслуженным отдыхом. Расслабьтесь и не думайте о работе. 15 и 16 февраля представители этого знака могут встречаться с друзьями, пойти на свидание или просто валяться перед телевизором – любой вариант отдыха пойдет вам на пользу. От вечеринок и шумного застолья лучше воздержаться – Рыбам рекомендуют выспаться перед трудной неделей.

Таков гороскоп на выходные – 15 и 16 февраля. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. 

Дарья ПЕТРОВА

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