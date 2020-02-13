Результаты видны за две недели

Зима сдает позиции и все ближе теплое время года. Пуховики останутся в шкафах до следующих холодов, на их место придут легкие платья и короткие юбки. Последние недели февраля – идеальное время, чтобы убрать нежелательные килограммы с помощью "щадящей" диеты.

Весенняя диета отличается от большинства экспресс-методов для похудения и направлена не на вывод застоявшейся воды из организма, но на сжигание подкожного жира. В первую очередь весенняя диета помогает пересмотреть ежедневный рацион и ввести полезное питание в привычку уже через 14 дней.

На весенней диете обязательно выпивать 1,5-2 л. воды в день: это поможет разогнать метаболизм, очистить кожу от высыпаний и нормализовать состояние организма. Диетологи также советуют отказаться от сладких фруктов и заменить их яблоками, грушами и киви.

Стоит забыть на время диеты о сладостях, выпечке, алкоголе, соленых и жареных продуктах. Заменить привычные гарниры предлагают свежими овощами и салатами. Питаться следует дробно, небольшими порциями 5-6 раз в день, и не голодать, чтобы не спровоцировать переедание.

В рацион следует ввести рыбу, морепродукты, каши, горький шоколад вместо привычных десертов.

К правильному питанию нужно добавить ежедневные физические нагрузки: это могут быть занятия в фитнес-зале, тренировки дома или прогулки на свежем воздухе.

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