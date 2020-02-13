Следуя простым советам, можно сохранить заряд энергии до самой старости

С возрастом, к сожалению, организм не молодеет, поэтому важно заботиться о нем особенно после 60 лет. Большую роль в этом процесс играет питание. Так, ряд пищевых привычек поможет сохранить молодость и красоту на долгие годы.

Взбодрит организм с самого утра теплая вода. Ее необходимо выпивать за полчаса до завтрака. Полезная привычка позволит запустить и не перегрузить пищеварительную систему.

После 60 лет следует употреблять как можно больше полезных продуктов. Рацион в солидном возрасте должен быть разнообразным. Идеальным завтраком для пожилого человека станет сваренная на молоке и воде в сочетании 1:1 каша с добавлением меда и сливочного масла. Также необходимыми элементами обеспечат организм яйца, кисломолочные продукты. овощи и фрукты.

А еще полезным будет традиционный завтрак – бутерброд с сыром твердых сортов. При этом прикрывать его ломтиком следует кусочек ржаного хлеба грубого помола. Запивать бутерброд лучше некрепким чаем, компотом или зеленым смузи. А вот от кофе и свежевыжатых соков пожилым людям необходимо отказаться, советует автор "Жиросжигательного канала" "Яндекс.Дзен".

Если соблюдать простые правила, старость будет в радость.