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Народные приметы на 14 февраля: что нужно обязательно сделать в Трифонов день

Народные приметы на 14 февраля: что нужно обязательно сделать в Трифонов день
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
В этот день православные вспоминают мученика Трифона

В этот день девушки молились о женихах, так как считалось, что февраль является лучшей порой для встречи со своей второй половинкой, а также наиболее благоприятным месяцем для проведения свадеб.  

Считалось, что если пара встретилась 14 февраля, то их отношения ничто никогда не разрушит. А вот ссора в этот день сулит расставанием навсегда, поэтому следует постараться быть добрее друг к другу в этот день.  

Женщины, которые очень хотели завести ребенка, шли в этот день на водоем, бросали туда букет цветов и молились Богу. Для того, чтобы сегодня было счастье в доме, нужно обязательно насыпать корм птицам.  

Плюс ко всему Трифонов день совпадает с очень распространенным праздником, а именно, с днем святого Валентина, который известен как день всех влюбленных. Праздник пришел в нашу страну от католиков, однако в католических церквях в этот день уже не проводят службу в честь памяти Валентина.  

Ранее "Утро" рассказывало, что в Лаврентьев для того, чтобы избежать неприятностей, женщины пекли кулебяку с капустой, угощая им свою семью.   

Сергей САЗОНОВ

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