Радиация на одежде туристов появилась из-за аварии на химкомбинате

Вокруг тайны гибели группы Дятлова до сих пор ходит много слухов. Поисковики, которые первыми прибыли на место аварии объявили свою версию произошедшего – по их мнению, туристы погибли из-за техногенной катастрофы, вероятно, падении ракеты. Однако откуда на одежде погибших появились следы радиации – до сих пор не известно. Свою версию их возникновения озвучил один из конспирологов.

По его мнению, радиоактивные частицы появились из-за произошедшей в 1957 г. аварии на химкомбинате "Маяк". Эксперты считают ее первой техногенной катастрофой в СССР, следы которой и оказались на одежде погибших туристов. То, как радиоактивная пыль из Челябинской области оказалась на перевале Дятлова на севере Урала, объяснил автор Яндекс.Дзен-канала "Таинственный Урал". По его словам, один из участников похода несколько лет работал на предприятии и участвовал в ликвидации последствий Кыштымской аварии. Так, частницы оказались на его одежде и перенеслись на вещи других туристов.

Так, считает исследователь, ни радиация, ни секретные испытания не могли стать причиной гибели группы Дятлова. Странный же цвет кожи погибших был вызван простым обморожением.

Отправившиеся в экспедицию туристы погибли более 60 лет назад, однако исследователи так и не пришли к общему мнению относительно причин трагедии. Версий происшествия масса: от простого схода лавины до нападения снежного человека.

Ранее один из исследователей выдвинул теорию, что группа Дятлова погибла, отравившись шоколадом.