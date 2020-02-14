Проблемы в постели подстерегают курящих и тучных людей

Половое бессилие – страшный сон каждого мужчины. Ни один из них не хочет проявить слабость в самый неподходящий момент.

Однако правда жизни такова, что никто не застрахован от проблем в постели. Прежде всего, с ними рискуют столкнуться курящие и грузные люди. Так, ожирение приводит к гормональному дисбалансу. В результате в мужском организме начинают хозяйничать женские гормоны. А выработка тестостерона снижается.

Ни для кого не секрет, что курение негативно сказывается на сосудах – они попросту сужаются. Соответственно, циркуляцию крови замедляется, в том числе в тазовом отделе. Между тем ее приток помогает удержать эрекцию.

Впрочем, ни одна из вредных привычек не полезна для потенции. Неудачи в постели подстерегают любителей крепких напитков, кофе – не в счет.



Также не стоит забывать про такую составляющую здорового образа жизни, как спорт. Физические нагрузки усиливают кровообращение. А недостаток движения, наоборот, ослабляет его и нарушает выработку тестостерона.

Кстати, на сексуальной активности сказывается его возрастной дефицит. После 40 лет мужской гормон предательски улетучивается.

Следующими убийцами потенции являются патологии спинного и головного мозга, высокий уровень холестерина и диабет, пишет "МедикФорум". Хроническое заболевание губительно для нервных клеток. Оно выводит из строя передачу импульсов, нанося удар по рефлекторной дуге, которая несет отвественность за победы на любовном ложе.

К счастью, ситуация поправима. Поднять потенцию даже в зрелом возрасте помогут отдельные продукты, в том числе орехи, и эффективные упражнения.