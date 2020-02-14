В этот день православные отмечают Сретение Господне, один из главных христианских праздников в году

Слово "сретение" означает "встреча". 15 февраля в церквях принято освящать свечи и воду. Считается, что освященные свечи защитят дом от природных невзгод, а людей от сглаза и болезней. В народе верили, что вода, принесенная из храма, обладает целебными свойствами.

Приметы и поверья:

Как и другие христианские праздники, Сретение Господне связано с некоторыми запретами. Например, в этот день не следует путешествовать и отправляться в дальнюю дорогу. Иначе человек будет долго добираться домой или же вовсе не сможет вернуться.

15 февраля рекомендуется держать себя в бодром расположении духа.Многие верующие в этот день устраивают праздничные обеды и проводит встречи с родными.

На этот праздник принято прощать обиды, а также проявлять радушие и внимание к людям. Строго-настрого нельзя ссориться, сквернословить и тем более рукоприкладствовать. На Сретение желательно ограничить себя в тяжелых физических нагрузках. Уборкой в доме лучше заняться на следующий день. За трудную работу можно взяться только в том случае, если она приносит пользу окружающим людям.

15 февраля также не стоит класть деньги на кухонный стол. Считается, что таким образом человек изгоняет из дома удачу.

Ранее "Утро" рассказывало, что в Трифонов день девушки молились о женихах, так как считалось, что февраль является лучшей порой для встречи со своей второй половинкой.