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Названа неожиданная причина головной боли

Названа неожиданная причина головной боли
Фото: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Неприятные ощущения бывают из-за нехватки воды в организме

Роспотребнадзор рассказал о том, почему важна вода для организма человека, который состоит из этой жидкости на 55-65%. По словам специалистов, она транспортирует питательные вещества и выводит продукты метаболизма.

Если в организме наблюдается нехватка воды, то человек, по сообщению ведомства, страдает от головных болей и головокружения, сухости во рту и глаз, усталости, жжения в желудке, потери аппетита и покраснения кожи. 

Вода поступает в организм не только извне, но и метаболизируется внутри из белков, жиров, углевода. Нарушение объема межклеточной жидкости обычно вызывается уменьшением натрия в ней. 

"Уменьшение объема может быть вызвано невосстановленными потерями, такими как продолжительное потоотделение, рвота, диарея или ожоги. Избыток объема жидкости возможен при почечной или сердечной недостаточности, при которых нарушается выведение натрия и воды", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.  

Норма потребления воды для взрослого человека в день – это 2-4% от массы его тела. 

Полина ИВАНОВА

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