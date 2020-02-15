Неприятные ощущения бывают из-за нехватки воды в организме

Роспотребнадзор рассказал о том, почему важна вода для организма человека, который состоит из этой жидкости на 55-65%. По словам специалистов, она транспортирует питательные вещества и выводит продукты метаболизма.

Если в организме наблюдается нехватка воды, то человек, по сообщению ведомства, страдает от головных болей и головокружения, сухости во рту и глаз, усталости, жжения в желудке, потери аппетита и покраснения кожи.

Вода поступает в организм не только извне, но и метаболизируется внутри из белков, жиров, углевода. Нарушение объема межклеточной жидкости обычно вызывается уменьшением натрия в ней.

"Уменьшение объема может быть вызвано невосстановленными потерями, такими как продолжительное потоотделение, рвота, диарея или ожоги. Избыток объема жидкости возможен при почечной или сердечной недостаточности, при которых нарушается выведение натрия и воды", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Норма потребления воды для взрослого человека в день – это 2-4% от массы его тела.