Страшное заболевание можно заработать вне зависимости от вида напитка

Любой алкоголь может вызвать цирроз печени, предупреждают медики. Крепость напитка не имеет значения. Роль здесь играют количество и длительность употребления горячительного.

Опасность легкого алкоголя, который многие ошибочно считают менее вредным, раскрыл руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян. Он привел в пример случай одного из своих пациентов, который ежедневно пил слабоалкогольные коктейли.

"Он каждый день просто брал банку, и каждый день по баночке он потихонечку высасывал. В течение какого-то времени сформировался цирроз", – рассказал он в эфире "Говорит Москва".

Врач подчеркнул, что любые спиртные напитки плохо влияют на печень и их частое употребление негативно сказывается на здоровье.

"Нет такого понятия — что вредно, а что полезно", – заключил он.

Ранее сообщалось о вреде алкоголя для потенции и его влиянии на артериальное давление.