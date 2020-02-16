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Крепость не имеет значения: раскрыта опасность легкого алкоголя

Крепость не имеет значения: раскрыта опасность легкого алкоголя
Фото: Slavomir Kubes/CTK/www.globallookpress.com
Страшное заболевание можно заработать вне зависимости от вида напитка

Любой алкоголь может вызвать цирроз печени, предупреждают медики. Крепость напитка не имеет значения. Роль здесь играют количество и длительность употребления горячительного.

Опасность легкого алкоголя, который многие ошибочно считают менее вредным, раскрыл руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян. Он привел в пример случай одного из своих пациентов, который ежедневно пил слабоалкогольные коктейли.

"Он каждый день просто брал банку, и каждый день по баночке он потихонечку высасывал. В течение какого-то времени сформировался цирроз", – рассказал он в эфире "Говорит Москва".

Врач подчеркнул, что любые спиртные напитки плохо влияют на печень и их частое употребление негативно сказывается на здоровье.

"Нет такого понятия — что вредно, а что полезно", – заключил он.

Ранее сообщалось о вреде алкоголя для потенции и его влиянии на артериальное давление.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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