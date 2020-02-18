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Как встретить любовь: приметы и обычаи на 19 февраля

Как встретить любовь: приметы и обычаи на 19 февраля
Фото: pixabay.com
Сны с 18 на 19 февраля сбудутся через несколько дней

19 февраля называют праздником Вукол в честь православного преподобного Вуколы. Его духовным наставником был Иоанн Богослов, который поставил святого на место епископа города Смирны. 

Считалось, что святой Вукол отличался мирным нравом и добротой, крестьяне почитали его как защитника телят. На Руси в Вуколы следовало особенно ухаживать за коровами и оберегать их. 

До наших дней дошли несколько примет, связанных с личной жизнью и определением погоды на ближайшее время. 

Одиноким людям следует отправиться в церковь и помолиться любому святому о счастье в личной жизни. Вскоре человек встретит свою судьбу и создаст крепкие отношения. 

Если на 19 февраля усилились морозы, то впереди ждет продолжительная весна. Предвестниками теплой погоды станут птицы, если они сидят на верхушках деревьев.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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