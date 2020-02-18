Предсказание для всех: гороскоп на 19 февраля
В среду, 19 февраля, представителям всех знаков придется налаживать отношения с окружающими. Астрологи предупреждают, что убежать от сложных разговоров с родственниками, начальством и близким человеком не удастся. Лучший выход – открыто обсудить все проблемы. Ранее "Утро" публиковало полный гороскоп на февраль 2020.
Овен
У Овнов непростой период в личной жизни. Вы до сих пор не можете разобраться в чувствах к близкому человеку и не знаете, что с этим делать. Астрологи советует не делать резких движений. Главное для Овнов – дать себя время все тщательно обдумать, а 19 февраля просто постарайтесь избежать конфликтов.
Телец
В среду Тельцы могут получить неожиданный удар от человека, который давно таит на вас обиду. Возможно, вы забыли про важную дату или подставили коллегу. В любом случае, 19 февраля Тельцам придется использовать все свои дипломатические способности, чтобы разрешить конфликт и не усугубить ситуацию.
Близнецы
Плохое настроение Близнецов будет весь день работать против них. Возможны ссоры в общественном транспорте или с обычным прохожим. Звезды советуют представителям этого знака подавить свой гнев и побаловать себя. Четверг для вас – идеальный день, чтобы есть вкусные блюда и наслаждаться любимым занятием.
Рак
Ракам стоит быть внимательнее на работе. Астрологи советуют не отлынивать от дел, а, наоборот, проявить себя. Самое время заявить о себе перед коллегами и начальством. Также 19 февраля стоит вспомнить о старых знакомых и родственниках – пора позвонить близким или навестить их.
Лев
На Львов в среду обрушится все и сразу. Вам придется разбираться со множеством дел и постоянно общаться с людьми. Будьте искренними и не стесняйтесь говорить "нет" – это значительно облегчит вам жизнь. Вечером стоит уделить время любимому человеку, с которым вы давно не проводили время вместе.
Дева
Девам астрологи рекомендуют выбраться из дома вечером. После трудного рабочего дня представителям этого знака потребуется поддержка друзей или второй половинки. Девам стоит, наконец, выговориться наедине с близким человеком.
Весы
Весы будут находиться в центре внимания. В четверг вы резко всем понадобитесь, однако стоит быть внимательнее к окружающим. Некоторые из них захотят разжиться за ваш счет или получить от вас какую-то услугу. Не доверяйте новым знакомым и внезапно вспомнившим о вас людям из прошлого.
Скорпион
Скорпионам гороскоп на день рекомендует по минимуму общаться с окружающими. Избежать разговоров полностью не удастся, но сдерживать эмоции просто необходимо – иначе есть риск потерять любимого человека и надолго прервать общение с друзьями. На работе ваш агрессивный настрой тоже не приведет ни к чему хорошему.
Стрелец
Остальным знакам остается только завидовать Стрельцам. Представители этого знака будут очаровательными и веселыми. Ваше хорошее настроение будет передаваться окружающим и поможет наладить отношения с теми, с кем вы давно хотели сблизиться. Также среда идеально подходит для того, чтобы признаться в своих чувствах или закрутить новый роман.
Козерог
В среду представителям этого знака потребуется помощь семьи. Не стесняйтесь обратиться к близким, но не забудьте поблагодарить их. Также 19 февраля вы можете получить заманчивое предложение от старого знакомого. Доверьтесь своей интуиции. На любовном фронте у Козерогов все стабильно.
Водолей
Водолеев ждет новое знакомство. Как сложатся ваши отношения, зависит только от вас. Возможно, вы встретите вторую половинку или просто найдете надежного друга. Звезды советуют Водолеям оставаться искренними и руководствоваться не только разумом, но и чувствами.
Рыбы
Рыбы весь день будут находиться под влиянием романтического настроения. Астрологи советуют Рыбам сдерживать чувства и не бросаться в омут с головой. Семейным представителям этого знака рекомендуют провести время с семьей. Также стоит быть внимательнее к продавцам и юристам, занимающимися вашими документами.
Таков гороскоп на 19 февраля. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на для всех знаков зодиака на 2020 год.
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