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Поможет замедлить старение: какая диета полезна после 50 лет

Поможет замедлить старение: какая диета полезна после 50 лет
Фото: pixabay.com
Отказ от двух продуктов вернет молодость

Пользу средиземноморской диеты для людей после 50 лет доказали ученые. Команда специалистов из разных стран выяснила, что после года на специально подобранном питании в организме повышается количество бактерий, защищающих от воспалительных процессов. 

Диетологи отметили активную работу организмов, которые замедляют процессы старения.

На средиземноморской диете надо есть большое количество свежих овощей, фруктов, рыбы, бобовых продуктов и орехов. Следует отказаться от двух продуктов: сахара и красного мяса. 

Ученые исследовали группу людей в возрасте от 65 до 79 лет, которые год придерживались средиземноморской диеты. Ее разделили пополам, одна часть продолжила питаться в привычном режиме. 

Спустя год врачи выяснили, что у группы людей на диете улучшилось здоровье и уменьшились воспалительные процессы, связанные со старением, говорится в опубликованном исследовании издания MedicalXpress.

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Алина ПОПЛАВСКАЯ

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