Распустившиеся раньше времени вербы могут погибнуть

Не характерная для российских широт зима принесла свои плоды. Так, на юге Москвы и в подмосковных Химках на месяц раньше положенного срока зацвели вербы.

Это, по мнению члена Комиссии Общественной палаты Московской области по экологии, природопользованию и сохранению лесов Руслана Хвостова, "грозит растениям большими проблемами". Их могут погубить февральские морозы, передает "Подмосковье сегодня". Издание отмечает, что к концу недели погода в столичном регионе ухудшится.

Напомним, ранее синоптики объяснили причину супертеплой зимы.