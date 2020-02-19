Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на месяц

Славянский гороскоп, в отличие от восточного, составляется не по месяцу рождения, а по году. В него входят не 12 символов, а 16 животных-тотемов. Что принесет вам март 2020 года, можно узнать в подробном гороскопе на месяц.

Темный Сох (1960, 1976, 1992)

Этим людям в марте стоит приготовиться к большим переменам. Судьба приготовила для вас неожиданные знакомства и интересные предложения по работе. Ваш тотем советует не распыляться на мелкие дела – самое время для решительных действий и смелых решений. Удача соблаговолит вам.

Огненная Векша (1963, 1979, 1995)

Рожденные в года Огненной Векши в марте будут пытаться наладить отношения с окружающими. Пора забыть старые обиды, помириться с родственниками и расставить точки над i в личной жизни. Не бойтесь остаться одни и разорвать отношения, которые тянут вас вниз. Гороскоп предсказывает, что вы справитесь со всеми трудностями.

Жемчужная Щука (1964, 1980, 1996)

Март 2020 года пройдет для Жемчужных Щук быстро. Вы будете загружены делами. Гороскоп для всех знаков советует вам хотя бы изредка отрываться от забот и посвящать время себе – вам нужно отдохнуть и расслабиться, иначе есть риск подорвать свое здоровье и спасть в апатию.

Бородатая Жаба (1965, 1981, 1997)

Приготовьтесь к месяцу развлечений. Весна в 2020 году начнет весело и активно. Скорее всего, вы отправитесь в незапланированное путешествие, которое круто изменит вашу жизнь. Также гороскоп советует вам быть осторожнее деньгами. Не хвастайтесь большим доходом, будьте внимательнее в транспорте и тщательно проверяйте все документы.

Дикий Вепрь (1966, 1982, 1998)

Вепрям в начале весны предстоят финансовые трудности. Неожиданные траты застанут вас врасплох – придется доставать заначку или даже брать деньги в долг. Ваше тотемное животное советует вам не расстраиваться и приступать к действиям. Пришло время, чтобы проявить себя на работе или подыскать новое место с более высокой зарплатой.

Шипящий Уж (1968, 1984, 2000)

Мелкие неудачи будут преследовать представителей этого знака весь месяц. Возможно, вы потеряете ценную вещь, сломаете технику или попадете в небольшую аварию. Самое главное для Шипящих Ужей – не терять оптимизма, ведь в целом март будет для вас очень удачным месяцем.

Крадущийся Лис (1969, 1985, 2001)

Крадущимся Лисам славянский гороскоп советует больше времени уделить работе. Скорее всего, у вас могут возникнуть проблемы с начальством или конфликты с коллегами. Сохранить свое место и получить повышение поможет только добросовестное выполнение обязанностей. А вот плести интриги за спиной не стоит – правда вылезет наружу.

Прядущий Мизгирь (1972, 1988, 2004)

Март для Пауков станет семейным месяцем. Возможно, вы узнаете о скором пополнении в семье, получите или сделаете предложение руки и сердца. Гороскоп рекомендуют представителям этого тотема больше времени проводить с родными и детьми – сейчас им особенно нужна ваша поддержка.

Кричащий Петух (1973, 1989, 2005)

Представителям этого тотема в марте лучше сосредоточиться на себя. Определитесь в своих желаниях, составьте план на весну и живите в своем удовольствие. В начале весны вы можете позволить себе лишние траты. Также на пользу пойдет смена гардероба или прически.

Огнегривый Конь (1975, 1991, 2007)

Огнегривый Конь в марте 2020 года будет в центре внимания. Представители противоположного пола не будут спускать с вас глаз, а все знакомые внезапно захотят вашего внимания. Наслаждайтесь всем происходящим и чаще бывайте в шумных компаниях – это даст вам энергию и вдохновение.

Жалящий Шершень (1961, 1977, 1993)

Завидовать Шершню не приходится. В марте 2020 года вас ждут трудности и мелкие препятствия на пути к цели. Не стоит переживать и пугаться – во второй половине месяца ситуация немного наладится. Также гороскоп советует Шершням хорошо отдыхать на выходных и не решать рабочие задачи в праздники.

Притаившийся Лют (1962, 1978, 1994)

В марте представителей этого тотема ждет настоящее любовное приключение. Вы встретите старую любовь или вернете страсть в отношения со второй половинкой. Астрологи советуют наслаждаться романтическим периодом и проявлять больше инициативы.

Белый Филин (1967, 1983, 1999)

Грусть и апатию Филинов смогут победить только они сами. Астрологи могут порекомендовать только одно – чаще радуйте себя и не бойтесь сказать "нет" окружающим, которые будут много требовать от вас.

Свернувшийся Еж (1970, 1986, 2002)

Ежам не стоит суетиться и беспокоиться. Месяц для вас сложиться гораздо лучше, чем вам будет казаться. То, как вы проведете март, и определит, как пройдет вся весна. Поэтому астрологи рекомендуют быть активнее, брать на себя ответственность и больше общаться с окружающими.

Парящий Орел (1971, 1987, 2003)

Орлам в марте астрологи советуют быть аккуратнее. Займитесь здоровьем, откажитесь от вредных привычек и переработок – пришло время позаботиться о себе. Также не лишним будет сделать перестановку в квартире или обновить мебель.

Златорогий Тур (1974, 1990, 2006)

Все ваше внимание будет сосредоточено на деньгах. Возможно, вы получите повышение или интересное предложение по работе. Также можно задумать о том, чтобы начать свое дело. А вот от кредитов и сомнительных идей старых знакомых лучше отказаться.

Таков славянский гороскоп на март 2020 года. Ранее "Утро" публиковало старославянский гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.