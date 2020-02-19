На Руси в этот день запрещалось пить популярный напиток

20 февраля называют днем Луки. Исторически это число считается моментом духовного очищения перед весной. С помощью примет и обычаев можно достигнуть душевной гармонии.

Считается, что 20 февраля нельзя играть свадьбы и устраивать шумные торжества. Подобные гулянья называют дурным знаком, они приносят несчастья в дом.

Этот день называют также праздником Могущницы, во время которого запрещено пить зеленый или черный чай. По преданиям, напиток способен отнять жизненную силу. Следует отложить крупные покупки: они окажутся или бесполезными, или неисправными.

Чтобы не провести 20 февраля в одиночестве, надо отказаться от зеленой одежды на один день. В День Луки можно определить погоду на ближайшее время. Стоит присмотреться к небу: если облака синего цвета, то надо ждать теплой погоды. Красный закат – знак сырого лета с холодными и порывистыми ветрами. Также вспоминают усопших родственников, посещают кладбища и ухаживают за памятниками.